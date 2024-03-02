Лавров: заявления главы МИД Швейцарии по Украине указывают, что он не погружен в ситуацию

Глава МИД РФ удивлен словами Иньяцио Кассиса, что существуют примерно 10 мирных планов по Украине, большинство из которых секретные

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Заявления главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о секретных планах по Украине говорят о том, что он несильно погружен в происходящее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Последние заявления Кассиса меня немного удивили. Он вдруг сказал, что существуют примерно 10 мирных планов по Украине, большинство из которых секретные. Мне кажется, что это заявление показывает, что он несильно погружен в существо происходящего", - сказал он.