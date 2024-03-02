Лавров: РФ заинтересована в содействии нормализации отношений Сирии и Турции

Глава МИД России отметил, что дальнейшие практические шаги по налаживанию отношений двух стран сейчас невозможны из-за происходящего в секторе Газа

АНТАЛЬЯ /Турция/, 2 марта. /ТАСС/. Россия подтверждает свою заинтересованность в содействии нормализации отношений между Сирией и Турцией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Ранее обозреватель телеканала Haberturk Четинер Четин на своей странице в социальной сети X высказал мнение, что подготовка встречи в Москве турецкого и сирийского лидеров Тайипа Эрдогана и Башара Асада может быть в числе целей возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина.

"Сейчас много идей бродит в медийном пространстве. Мы подтверждаем нашу заинтересованность содействовать в нормализации отношений между Сирией и Турцией", - сказал Лавров.

Дальнейшие практические шаги по налаживанию отношений Турции и Сирии сейчас невозможны из-за происходящего в секторе Газа, отметил министр.