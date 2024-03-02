Лавров: украинский конфликт закончится, когда Киев будет соблюдать международное право

Глава МИД РФ отметил, что у России "нет никакого права и возможности предавать русских людей на Донбассе, в Новороссии"

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Украинский кризис завершится, когда эта страна начнет соблюдать нормы международного права, Россия объявляла цели своей спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Что касается вопроса о том, что надо сделать, когда будет время закончить конфликт на Украине. Вы знаете, во-первых, когда на Украине, на той Украине, которая останется в нашей памяти, пока об этом еще очень рано судить, будут соблюдать элементарные нормы международного права, включая уважение прав человека, прав национальных меньшинств и так далее, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность".

Лавров отметил, у России "нет никакого права и возможности предавать русских людей на Донбассе, в Новороссии". "Мы этого не сделаем никогда", - указал он.

По словам министра, Россия не хочет видеть судьбы русских людей, которые живут на землях своих предков, разрушенными. "Мы не хотим, чтобы им запретили жить так, как они хотят жить, в соответствии со своими традициями, со своей религией, со своей культурой и чтобы их даже подвергали истреблению. За этих людей мы воюем и будем воевать до тех пор, пока они не будут в безопасности и пока их права не будут полностью уважаться", - подчеркнул глава российского МИД.