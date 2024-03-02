Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили региональное и международное сотрудничество

Министр иностранных дел России прибыл в Турцию накануне для участия в Антальском дипломатическом форуме

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином на полях Антальского дипломатического форума сотрудничество в региональных и международных делах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в региональных и международных делах", - отметили на Смоленской площади.

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В субботу глава МИД РФ также встретился с коллегой из Узбекистана, главой МИД Киргизии, главой МИД Словакии, королем Эсватини и главой МИД Казахстана.