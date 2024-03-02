Омбудсмены РФ и Украины совершили 12 взаимных посещений пленных

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Омбудсмены РФ и Украины с ноября совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Мы продолжаем <...> взаимное посещение пленных. Мы сами и наши представители на сегодняшний день совершили уже 12 посещений", - сказала Москалькова.

Так, 30 ноября Москалькова сообщила, что она и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран и договорились эту работу продолжать.