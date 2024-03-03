Володин: Запад после послания Путина должен понять, что не нужно наращивать напряжение

Та гонка, которую они пытаются развязать, ничего, кроме плохого, для них самих не принесет, отметил спикер Госдумы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Страны коллективного Запада должны услышать слова президента РФ Владимира Путина, которые он им адресовал в ходе послания Федеральному собранию, и понять, что не следует заниматься наращиванием напряжения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"[Запад] однозначно услышит и должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения. И та гонка, которую они пытаются развязать, ничего, кроме плохого, для них самих не принесет", - подчеркнул Володин.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений и "тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом". Он также назвал бредом разговоры о том, будто Россия собирается напасть на Европу и указал на бесперспективные попытки Запада превратить Россию в "нужное им зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно".