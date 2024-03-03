Мишустин 4 марта проведет в Москве переговоры с новым премьером Казахстана

Эта встреча станет первой личной для премьеров

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретится в понедельник в Москве с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Бектенов назначен премьером республики в феврале, на этой должности он сменил Алихана Смаилова.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. Особое внимание на переговорах планируется уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.

Нынешняя встреча станет первой личной для премьеров. При этом Мишустин и Бектенов уже общались по телефону: 6 февраля глава российского кабмина поздравил коллегу с назначением. Тогда же они подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Бектенов был выдвинут на пост главы казахстанского правительства крупнейшей партией республики "Аманат". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение, после чего кандидатуру утвердил парламент страны. С весны 2023 года Бектенов руководил администрацией казахстанского президента, а до этого возглавлял Агентство по противодействию коррупции. Предыдущее правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым подало в отставку 5 февраля.