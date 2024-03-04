Директор ЗАЭС заявил об усилении обстрелов станции со стороны ВСУ

Украинские военные пытаются запугать население перед выборами президента России, считает Юрий Черничук

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стали чаще наносить удары по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС), чтобы запугать население перед выборами президента РФ. Такое мнение высказал журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Частота воздействий боевых средств противника [растет]. Частота воздействий и БПЛА, и прилет [1 марта] артиллерийских снарядов на город - это действительно факт. Одну из причин могу сказать - это предстоящие выборы президента РФ. Элемент запугивания такой", - сказал он.

По словам Черничука, угроза станции в результате атак ВСУ сохраняется. "Линия боевого соприкосновения, противник, находящийся на расстоянии 5 км от станции, - естественно, угроза станции остается", - подчеркнул он.

1 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что 28 февраля его эксперты слышали взрыв на некотором расстоянии от ЗАЭС, но сама станция не подвергалась нападению. 1 марта ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии, взрыв произошел рядом со зданием администрации города. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, 2 марта ВСУ нанесли по городу удар неуправляемыми снарядами.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.