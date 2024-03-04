Путин встретится с Собяниным

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, у президента "идут рабочие встречи"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у Путина сегодня "идут рабочие встречи".

"Сегодня на повестке дня у президента будет и доклад [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина", - сказал Песков.

По его словам, доклад Собянина будет посвящен тому, как развивается столица. "Президент, естественно, уделяет крупнейшим регионам Российской Федерации повышенное внимание, поэтому регулярно сверяет время с мэром Москвы", - пояснил пресс-секретарь главы государства.