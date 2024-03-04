В Кремле не комментируют похороны Навального

Большего по этой теме сказать нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кремль не комментирует похороны Алексея Навального, поскольку считает, что большего по этой теме сказать нечего. Такую позицию изложил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы немногое по этой теме говорили. И считаем, что большего нам сказать нечего по этой теме", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать похороны Навального.

16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.