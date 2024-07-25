Путин заявил, что у тех, кто пытается расколоть общество РФ, ничего не выйдет

Российский лидер подчеркнул, что этих людей ждет "неотвратимое и справедливое возмездие"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о неотвратимости наказания для тех, кто пытается расколоть российское общество, запугать людей, сыграть на религиозных или национальных чувствах. Этой теме он уделил внимание в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ, говоря, в частности, о сборе российскими следователями улик преступлений неонацистов в Донбассе и Новороссии.

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"Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие", - сказал глава государства.