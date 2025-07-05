Захарова: даты нового раунда переговоров РФ и США пока нет

Стороны находятся в постоянном контакте, в том числе и по тематике устранения взаимных раздражителей, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дата нового раунда российско-американских переговоров пока не назначена, однако стороны находятся в постоянном контакте, в том числе и по тематике устранения взаимных раздражителей. Москва видит заинтересованность Вашингтона в восстановлении отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что уже состоялось два раунда консультаций по раздражителям в российско-американских отношениях, должен был состоятся и третий, но "американская сторона его перенесла".

"Могу сказать, что, естественно, не достигнуты были все искомые результаты, потому что за период правления байдено-обамовской стаи было много что разрушено, поэтому были результаты первичные, были промежуточные, удалось снять некоторые вопросы, но очень многое нужно будет сделать еще впереди, - указала дипломат в интервью программе "Большой вопрос". - Поэтому на сегодняшний момент, даты консультаций нет, но я смогу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне и Госдепартамента, и контакты поддерживаются также здесь, в Москве, в том числе и по теме так называемых раздражителей и их снятия".

При этом Захарова подчеркнула, что Россия и США никогда не разрывали официальные дипломатические отношения, другое дело, что предыдущие администрации президентов-демократов Джо Байдена и Барака Обамы "сделали все, чтоб при сохранении формального взаимного дипломатического статуса сделать так, чтобы и посольства России, и консульства, и торговые представительства, работа российских средств массовой информации была максимально затруднена".

Отвечая на вопрос о наличии стремления у американской стороны восстановить уровень отношений, официальный представитель МИД РФ отметила, что, "безусловно, такая заинтересованность есть".

"Вы же видите, они об этом говорят, их представители в разных сегментах, я имею в виду гражданское общество, бизнес, говорит о том, что было бы неплохо восстановить отношения при понимании того, что это не может быть сделано ежесекундно, но, безусловно, заинтересованность в этом есть".

О российско-американских консультациях

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.