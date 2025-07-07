Лавров пообщался с Гутерришем на полях саммита БРИКС

Глава МИД России рассказал, что генсек ООН говорил ему о том, что все должны уважать международное права

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Я пообщался с ним сегодня", - сказал он по итогам участия в саммите БРИКС.

По словам Лаврова, генсек ООН говорил о том, что все должны уважать международное права, а потом говорит о территориальной целостности Украины. Однако этот означает, что никого не волнуют неотъемлемые права людей, живущих на этих территориях, отметил министр.

"Устав говорит об уважении прав человека независимо от расы, пола, языка или религии. Но русский язык и каноническая православная церковь на Украине запрещены законом. И я сказал: "Послушайте, Запад, который всегда учит всех правам человека, никогда не использует эти слова, "права человека", применительно к ситуации на Украине. Напротив, Урсула фон дер Ляйен, и Кая Каллас, и другие говорили, что Украина, воюя против России, защищает европейские ценности. Если европейские ценности сводятся к уничтожению культуры, то это возвращение к нацизму. И, следовательно, Запад теперь признает реальное нарушение прав человека на Украине", - подчеркнул Лавров.

Однако, продолжил министр, страны глобального Юга, которые заинтересованы в продвижении своих собственных инициатив могут быть в авангарде борьбы за права человека "не так, как хочет Запад, а так, как требует того Устав Организации Объединенных Наций".