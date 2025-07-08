Число кандидатов - ветеранов спецоперации от ЕР в ЕДГ превысит 827

Процедура предварительного голосования в целом еще не завершена, отметил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Общее количество кандидатов - ветеранов спецоперации, которые будут представлять "Единую Россию" на сентябрьских выборах, превысит отметку в 827 человек, так как в партии еще продолжается предварительное голосование по муниципальному уровню выборов. Об этом ТАСС сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

На заседании генерального совета в конце июня Якушев сообщил, что в список победителей праймериз в преддверии ЕДГ, проведенных по открытой модели голосования (с участием всех избирателей, - прим. ТАСС) с 19 по 25 мая, вошли 827 участников СВО. В беседе с ТАСС политик подчеркнул, что процедура предварительного голосования в целом еще не завершена.

"Продолжается определение кандидатов от партии на муниципальные выборы. Этот этап продлится до середины августа. А значит, и число ветеранов СВО, которые будут выдвинуты от "Единой России" на сентябрьские выборы, обязательно вырастет", - заявил политик.

В рамках предварительного голосования 2025 года для ветеранов СВО партией были сохранены преференции, включающие добавку в размере 25% к результатам, а также гибкие условия подачи документов и проведения кампании. "Для нас важно, чтобы при поддержке партии во власть приходили решительные, твердые в своих убеждениях люди. Люди, которым доверяют. Эта задача поставлена президентом [РФ Владимиром Путиным], и она полностью соответствует принципам работы и приоритетам "Единой России", - заявил он.

Герои России

Якушев также поделился с ТАСС, что среди победителей праймериз, из числа участников СВО, присутствуют Герои России. В частности, Андрей Манухин, который помимо СВО, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и боевых действиях в Сирии. Манухин одержал победу на праймериз по выборам в городскую думу Ростова-на-Дону и возглавит список кандидатов от партии.

На выборах в Госсовет Республики Коми партию представит Герой России Станислав Кочев, чье имя носит школа №36 Сыктывкара. В конце мая региональное отделение партии приняло решение о включении Кочева в тройку лидеров списка кандидатов на предстоящих в сентябре выборах.

По словам Якушева, они, как и многие другие ветераны СВО, доказали свое умение управлять в экстремальных условиях. "В момент, когда решается судьба страны, такие люди действуют быстро, четко и по делу. Теперь они готовы защищать интересы граждан в органах власти", - поделился политик.

В предстоящий единый день голосования 14 сентября запланировано более 5 тыс. кампаний в 81 регионе РФ. Замещению подлежат 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. В голосовании потенциально смогут принять участие около 55 млн избирателей.