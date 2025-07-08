Карчаа: ВСУ способны ударить по ЗАЭС в случае вывода ее на мощности

Эксперт в области атомной энергетики, депутат Законодательного собрания Запорожской области, советник главы Республики Крым отметил, что "киевский режим абсолютно безумен"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Нынешний киевский режим способен ударить по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае вывода ее на мощности, такое мнение высказал ТАСС эксперт в области атомной энергетики, депутат Законодательного собрания Запорожской области, советник главы Республики Крым Ренат Карчаа.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что ВСУ с помощью трех беспилотников атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях. Расстояние от места атаки до блоков составило порядка 350-400 м - это первый случай атаки БПЛА непосредственно территории станции.

"Киевский режим абсолютно безумен, они уже даже не скрывают того, что их же граждане для них - расходный материал. Для них сегодня все расходный материал, кроме одного - их собственной власти. А при таком отношении ждать нужно всего чего угодно. Они бы однозначно ударили, если бы мы сейчас запустили станцию, потому что ими управляют. Ради того, чтобы нанести нам этот очень болезненный удар, они готовы на все, что угодно", - сказал Карчаа.

Он припомнил теракт ВСУ на Каховской ГЭС, а также систематические и целенаправленные удары украинского режима по открытым распределительным устройствам летом 2022 года для того, чтобы разрушить инфраструктуру и лишить даже теоретической возможности вывода сгенерированной электроэнергии на территорию Российской Федерации. По мнению эксперта, до тех пор, пока линия боевого соприкосновения будет находиться настолько близко к Энергодару, ЗАЭС и инфраструктура вокруг нее крайне уязвимы.

"Нельзя выдавать желаемое за действительное. В условиях боевых действий, с учетом непредсказуемости и неуправляемости безумного противника, для которого люди - это расходный материал и целеполагание [которого] укладывается в формулу "к цели хоть по трупам", такая практика может привести как минимум к очень тяжелым последствиям, а как максимум - к беде", - сказал он.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.