Все пять думских фракций поддержали кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

В Госдуме работает пять фракций: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кандидатура Андрея Никитина на пост главы Минтранса была поддержана всеми думскими фракциями, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

В Госдуме работает пять фракций: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".

"Вчера (на заседаниях с участием Никитина - прим. ТАСС) все пять фракции поддержали. Комитет проголосовал единогласно, там тоже были все фракции", - сказал Москвичев ТАСС.