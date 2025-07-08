Захарова призвала посольство ФРГ извиниться за карту с искаженным флагом СССР

По словам дипломата, вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской Национал-большевистской партии"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Посольству Германии в Москве стоило бы принести извинения за публикацию в своем официальном Telegram-канале карты послевоенных границ в Европе с искаженным государственным флагом СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила об опубликованном посольством Германии в Москве посте о послевоенных границах в Европе. Захарова охарактеризовала использованный там флаг, как "гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской Национал-большевистской партии" и задалась вопросом о мотивации немецких дипломатов.

"Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова призвала несмотря удаление поста понять мотивацию дипломатов ФРГ. Она предположила, что посольство Германии сделало такую публикацию по глупости и посчитала, что "время, когда МИД ФРГ возглавляла Анналена Бербок, не могло пройти бесследно". Она также выдвинула версию, что дипведомство использовало изображения из фанатской модификации для компьютерной стратегии Hearts of Iron 4 или американского маркет-плейса.

Официальный представитель МИД РФ также предположила, что публикация могла быть "сознательной, а по российским законам - и противозаконной" попыткой уравнять Третий рейх и Советский Союз во Второй мировой войне". По ее словам, "скрестив" флаги СССР и рейха, "кто-то будто старается в массовом сознании смешать эти две стороны, фактически - сторону света с абсолютным бесчеловечным злом".

Третьим вариантом, по словам Захаровой, является то, что Германия "платит за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты".