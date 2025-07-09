Депутат Шеремет назвал нелепыми угрозы Трампа в адрес России

Как отметил член парламентского комитета по безопасности, заявления американского лидера вызывают тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа "разбомбить Москву и Пекин" нелепы и вызывают тревогу, таким мнением поделился с ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее телекомпания CNN опубликовала аудиозапись общения тогда еще будущего президента США с донорами его избирательной кампании в 2024 году. Трамп выступил с утверждением, будто угрожал Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой. О датах и обстоятельствах таких бесед американский политик не упоминал.

"Слышать угрозы от президента США Дональда Трампа в адрес руководства крупнейших суверенных ядерных держав крайне нелепо и тревожно. Ведь это может свидетельствовать о неспособности президента Америки совладать со своими эмоциями и держать себя в руках на фоне прогрессирующего в стране политического и экономического кризиса, спровоцированного болезненной байденовской эпохой", - сказал Шеремет.

Он отметил, что это может быть причиной дистанцирования от Трампа американского предпринимателя Илона Маска, который предпочел ломать устои их двухпартийной системы. "Что говорит о грядущих потрясениях для Америки, раскол которой приведет к глобальной дестабилизации, что не сулит никому ничего хорошего", - заключил депутат.