Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о защите религиозных символов

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в мае 2025 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в мае 2025 года и принят в первом чтении в июне того же года. Изменения касаются федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". В проекте предлагается не допускать использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нововведение должно способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в многоконфессиональной России.

Предлагаемые поправки

По словам Лантратовой, законопроектом предполагается защита символов исключительно традиционных религий. Поправками предлагается исключить неопределенность терминологии, добавить, что затирать символы нельзя не только на самих изображениях, но и на геральдических знаках, а также разрешить допуск публикаций изображений без символов, если они отсутствуют на оригинале. "Сразу же снимается вопрос, который волновал многих людей, в том числе журналистов, о том, как изображать фотографии храмов во время и после Великой Отечественной войны, в тот период, когда на храме могло не быть креста", - сказала она.

Лантратова отметила, что данные изменения позволят призвать к ответу тех, кто "попирает традиционные духовно-нравственные ценности и позволит минимизировать риск оскорбления чувств верующих". "Самое главное, что этот законопроект просто про здравый смысл, поэтому нам важно принять его во втором чтении", - подчеркнула она.