"Санкционные потуги" США и их будущие отношения с РФ. О чем заявил замглавы МИД Рябков

О чем заявил замглавы МИД Рябков

"Санкционные потуги" Вашингтона нельзя сбрасывать со счетов, однако угрозы новых рестрикций стали для Москвы обыденностью, РФ умеет им противостоять, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва "будет дожимать" Вашингтон по вопросам возврата российской дипсобственности в США, отметил он.

ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД РФ.

О санкциях США

Угрозы новых рестрикций стали обыденностью для Москвы: "Есть в Вашингтоне, я бы назвал так, санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям".

Гипотетические новые американские пошлины в 500% против торговых партнеров России потребуют анализа, но не приведут к значительным изменениям ситуации: "В условиях, когда в отношении России принято более 30 тыс. ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента <…> потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет".

За последние годы были созданы отработанные инструменты и схемы, позволяющие "в значительной мере восполнять те или иные потребности за счет импортозамещения".

О российской собственности в США

Россия "будет дожимать" Соединенные штаты по вопросам возврата российской дипсобственности: "Здесь (по вопросу дипсобственности - прим. ТАСС) тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны. Будем дожимать".

Ситуация, связанная с незаконной конфискацией дипсобственности РФ в США, является неприемлемой.

О взаимодействии с США

Россия настойчиво, последовательно ведет курс на то, чтобы "двигаться к нормализации наших отношений".

Противоречия в действиях и заявлениях администрации президента США Дональда Трампа делают работу сложнее: "Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях. Это не упрощает работу".

Определенности по кандидатуре посла США в Москве по-прежнему нет: "Они не запрашивали агреман, по-прежнему ясности нет".

О возобновлении прямого авиасообщения

Отклик от американской стороны на предложение России восстановить прямые полеты сейчас минимальный: "Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный".

Однако это не означает, что стороны "откладывают данную тему в долгий ящик". У сторон "есть определенные идеи, как действовать дальше".

Об иранской ядерной программе