Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев указал, что предназначенные для Украины вооружения НАТО сейчас появляются в азиатских и африканских странах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Современные террористы получили возможность легко и дешево вооружаться за счет оружия НАТО, которое поставляется на Украину и затем оказывается на теневом рынке. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").

"Никогда в современной истории терроризма, вообще в истории терроризма, так много вооружения и так дешево террористические организации не имели возможности приобретать. Это за счет натовского вооружения, которое сегодня поставляется, соответственно, на Украину. И теневой рынок с удовольствием этим пользуется", - сказал Шхагошев.

Депутат отметил, что предназначенные для Украины вооружения НАТО сейчас появляются в азиатских и африканских странах. "Президенты стран: ЮАР, например, Судана, прямо во время официальной делегации [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому прямо говорят: "С вашим лейблом вооружения НАТО, которое вы получаете, оказываются у нас в стране, и вооружаются террористические организации и оппозиционные организации, которые хотят свергать власть, действующую у нас в странах". Прямо так и говорят", - объяснил парламентарий.