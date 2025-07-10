Депутат Ивлев: ВСУ занимаются химическим терроризмом на фоне провалов на фронте

Эта ситуация должна вызывать тревогу во всем мире и озабоченность ООН, так как возможны серьезные последствия прежде всего для мирного населения, указал генерал-майор запаса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Украинские войска занимаются химическим терроризмом, поскольку терпят неудачи в ходе спецоперации. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"В настоящее время, когда армия России продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения, киевский режим занимается химическим терроризмом. В тактике боевых действий ВСУ химическое оружие применяется для создания зон заражения, препятствующих продвижению наших войск, и вывода из строя личного состава подразделений", - сказал Ивлев.

Учитывая большие масштабы собственного химического производства на Украине, отметил депутат, эта ситуация должна вызывать тревогу во всем мире и озабоченность ООН, так как возможны серьезные последствия прежде всего для мирного населения.

10 июля постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил, что Россия фиксирует случаи применения Киевом токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине систем их массового производства. По его словам, РФ обратилась к организации с просьбой об оказании технической помощи в связи с обнаружением на освобожденных от украинских формирований территориях комплектов самодельных взрывных устройств с токсичными химикатами.