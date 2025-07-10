Региональный политсовет ЕР поддержал кандидатуру Олега Николаева на выборах главы Чувашии

Всего документы в избирком Чувашии для участия в выборах главы республики представили шесть кандидатов

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июля. /ТАСС/. Политсовет регионального отделения партии "Единая Россия" поддержал кандидатуру справоросса, действующего главы Чувашии Олега Николаева на выборах руководителя республики. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

"Региональный политический совет чувашского регионального отделения партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Олега Алексеевича Николаева на должность главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.

В партии ссылаются на то, что президент России Владимир Путин "поддержал намерение" действующего главы региона баллотироваться на второй срок. Николаев, являющийся членом партии "Справедливая Россия", подал документы для участия в выборах главы Чувашии в качестве самовыдвиженца.

В настоящее время документы в избирком Чувашии для участия в выборах главы республики представили шесть кандидатов. Помимо Николаева намерены баллотироваться представитель ЛДПР Константин Степанов, члены партий "Новые люди" и "Зеленые" Максим Морозов и Владимир Савинов, кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Ильин, а также самовыдвиженец Виктор Федоров.

Прием документов для выдвижения завершится 25 июля. Выборы главы Чувашии пройдут 12-14 сентября. Руководитель региона избирается на пять лет.