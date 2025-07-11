Политолог Еловский: у США, ЕС и Украины нет рычагов давления на Россию

Угрозы сверхжестких санкций, о которых говорит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, могут лишь окончательно разрушить однополярный мир и привести к его распаду на множество блоков, считает эксперт

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вашингтон, Брюссель и Киев не способны заставить Москву поменять позицию по Украине - у них нет для этого рычагов. Такое мнение высказал ТАСС политолог Дмитрий Еловский.

"В целом у России пока нет оснований или необходимости отходить от позиций, объявленных ранее президентом Владимиром Путиным и российской делегацией в Стамбуле. Эти позиции можно считать жесткими, однако ни США, ни Европа, ни Украина не в состоянии изменить их - у них попросту нет достаточных рычагов давления", - указал он.

Угрозы сверхжестких санкций, о которых говорит лидер США Дональд Трамп, могут лишь окончательно разрушить однополярный мир и привести к его распаду на множество блоков, которые будут строить отношения уже на совершенно иных принципах, добавил политолог.

Приемы дипломатии

Эксперт упомянул об этом в контексте состоявшейся встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, где обсуждалось в том числе украинское урегулирование и восстановление двустороннего сотрудничества.

Риторику Вашингтона в контексте встречи Еловский увязал с политическим маневром. По мнению эксперта, это типичный прием западной дипломатии: сначала звучат резкие заявления, затем на сцену выходит переговорщик, чтобы смягчить ответную реакцию и перевести диалог в другое русло.

"Однако в данном случае, как и во многих подобных ситуациях в последнее время, американцы столкнулись с жесткой позицией России", - заметил он. "Самое главное, чего опасается Трамп, - это окончательное формирование тесного союза России и Китая, - полагает политолог. - Поэтому все эти жесткие заявления, возмущенные выпады и попытки оказывать давление встречают холодное молчание Кремля".

Как считает Еловский, сейчас США будут корректировать свою стратегию, искать новые подходы и возможности сблизить позиции сторон. "Однако едва ли им удастся достичь заметных результатов в ближайшие один-три месяца, так как пока нет предпосылок для завершения конфликта - ни одна из сторон не готова отказаться от своих требований. А значит, положение американцев далеко от желаемого для них", - подытожил он.