Гладков: Путин получает оперативные доклады по Белгороду и зачастую сам звонит

Губернатор Белгородской области также отметил, что президент регулярно проводит с ним очные встречи

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получает доклады по ситуации в Белгородской области максимально оперативно, а в особо сложные периоды для региона часто звонит сам. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Владимир Владимирович получает максимально быстро оперативную информацию [по обстановке в Белгородской области]. В случае, если у нас происходит особо сложный период, зачастую он сам звонит, и я докладываю о ситуации", - сказал Гладков.

Кроме того, по словам губернатора, президент регулярно проводит с ним очные встречи, в ходе которых Гладков представляет "комплексный доклад" о социально-экономическом развитии региона и текущей оперативной обстановке в Белгородской области.

Вячеслав Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.