Лавров: провокации в отношении КНДР продолжаются со стороны США и их союзников

Глава МИД РФ назвал конфликтный потенциал в регионе серьезным

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Конфликтный потенциал на Корейском полуострове значителен, США и их союзники продолжают провокации в отношении КНДР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Обозначили необходимость избегать любых провокационных действий, которые, к сожалению, продолжаются в отношении КНДР, в том числе путем укрепления военных альянсов США, Южной Кореи, Японии. Проводятся все более масштабные военные учения, в том числе и с ядерным компонентом. Так что конфликтный потенциал здесь тоже серьезный", - сказал министр.

По его словам, Москва будет всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права Пхеньяна и "не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться".