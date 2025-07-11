Эксперты: миссия России заключается в остановке приближения "нового века войн"

В докладе "Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке" отмечается, что "новый тур гонки все более смертоносных вооружений "может и будет резко ухудшать условия обитания и качество жизни большинства людей"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глобальная миссия России состоит в том, чтобы остановить мир на пороге "нового века войн" и указать путь к светлому будущему, к спасению человеческого в человеке. Об этом говорится в докладе "Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке".

В работе отмечается, что новый тур гонки все более смертоносных вооружений "может и будет резко ухудшать условия обитания и качество жизни большинства людей и без глобальной термоядерной войны, если не поставить этим вооружениям блок". "Скольжение к такому миру, к новому веку войн, к Третьей мировой нужно останавливать. Возможно, в этом и заключается новая всемирно-историческая миссия России, ее идея и мечта, продолжение ещё одной нашей миссии - избавления мира от всех претендентов на мировое господство, которого можно добиться только глобальным насилием", - говорится в документе, подготовленном почетным председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научным руководителем факультета мировой экономики и мировой политики (ФМЭиМП) НИУ ВШЭ Сергеем Карагановым.

Автор подчеркивает, что жители России - "воинственный народ, исторически защищавший себя и других, народ-воин". "Поэтому мы миролюбивы, лучше многих других знаем и кровавую цену войны, и жестокую необходимость порой эту цену платить. Поэтому мы - вооруженные миротворцы, народ-воин. Пацифисты, готовые, если надо, пойти в штыковую. В этом наша судьба, призвание, бремя, но и конкурентное преимущество в становящемся все более опасным мире", - поясняет Караганов. По его мнению, развитие этой черты должно стать важной составной частью государственной идеологии, "идеи-мечты России".

Истоки идентичности и путь к свету

Как отмечает Караганов, важно не забывать, что "главные внешние источники нашей идентичности в Византии и в Великой Монгольской империи, но никак не на Западе, хотя и европейская прививка дала нам многое, что нам нужно в себе хранить и развивать". "Сейчас мы заканчиваем свое затянувшееся европейское путешествие, "возвращаемся домой", - пишет он.

В докладе подчеркивается, что именно "отчаянная борьба Запада за сохранение своего доминирования в мировой системе" поставила мир в предвоенное состояние, а "война на Украине - часть этой большой надвигающейся волны конфликтов". "К разрушению человеческого ведет и современная культура, цивилизация, в основном идущая с Запада, начавшаяся со скептицизмом просвещения, но деградировавшая в тотальный нигилизм, в возвеличивание эго", - говорится в работе. Как пишет автор, в таких условиях для России "задача минимум - устоять перед этой разрушительной волной и выработать свой путь, ведущий нашу страну и народ к светлому, гуманному будущему", "задача максимум - указать этот путь всему человечеству".

Большой стране - большую идею

"Большие и великие страны не создаются без больших, ведущих вперед идей, а потеряв их, разваливаются с грохотом или тихо, шипя от неудовольствия, уползают с мировой арены", - указано в тексте. При этом автор подчеркивает, что "большие войны - а против нас сейчас развязана именно такая война, даже если мы называем ее пока специальной военной операцией - без больших идей, без воодушевления народа, без понимания им, для чего живет он, каждый гражданин, без осознания своей самости и ответственности за общее дело, не выигрываются".

По его мнению, это должно лечь в основу глобальной миссии России, которая "не только за физическое спасение России, но за спасение человеческого в человеке, за сбережение российского цивилизационного кода, за спасение мира от глобальной термоядерной войны, за освобождение его от очередных претендентов на мировое господство, за свободу народов и государств выбирать свой собственный политический, социальный путь, сохранять свою культуру". "Главное, это война за то, чтобы человек оставался человеком, а не бездушно потребляющим животным, к чему его толкают многие, возможно, неотъемлемые свойства современной цивилизации", - отмечается в докладе.

Между Западом и "анти-Западом"

Караганов напоминает, что Россия на протяжении почти 40 лет пыталась "договориться" с Западом, а получила "все более жесткую экспансию и войну". В связи с этим он отмечает, что "никакая идея-мечта России не может быть западной, если, разумеется, иметь в виду нынешнюю Европу с ее разлагающейся компрадорской элитой и США, с их новейшими, постчеловеческими моральными и идейными постулатами".

В то же время "наша национальная идея не должна быть направлена против кого-то, чаще всего этот "кто-то" - Запад". По мнению автора работы, антизападничество - это признак зависимости от Запада, признак "ограниченного интеллектуального суверенитета". Но Россия - это подлинная цивилизация цивилизаций, которая должна не отрицать, а инкорпорировать интеллектуальные достижения всех цивилизаций, указано в докладе.

"Мы - тип азиатской империи, китайской, индийской", - говорится в докладе. В нем отмечается, что "наступательная защита человечности должна стать частью живой идеи-мечты России для себя и для мира". "Мы можем предложить миру свою идею о справедливости и равных возможностях в международных отношениях, о возвращении к сильным национальным государствам и "мировой соборности", общности интересов", - заключает автор.

О подготовке доклада

Редакторами доклада выступили председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе клуба "Валдай", профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Федор Лукьянов, а также ответственный координатор проекта "Российская идея-мечта и Кодекс россиянина в XXI веке", эксперт Института мировой военной экономики и стратегии ФМЭиМП НИУ ВШЭ Павел Малютин.

В тексте указано, что в его основу положены "итоги многолетних обсуждений по представленной теме и, конечно, материалы, выработанные в результате многочисленных ситуационных анализов, научно-практических конференций, а также обсуждений в ходе Ассамблей СВОП последних лет". Планируется, что на основе доклада в дальнейшем будут подготовлены другие научные и публицистические материалы.