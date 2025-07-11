В ГД одобрили наказание за сбыт средств для маркировки никотиносодержащей продукции

Поправками предлагается распространить данные меры на случаи изготовления, сбыта и использования поддельных средств идентификации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении уголовной ответственности за изготовление, сбыт и использование поддельных средств идентификации для маркировки никотиносодержащей продукции. Поправки рассмотрены ко второму чтению законопроекта о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки, текст поправок размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в статью 327.1 Уголовного кодекса РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). Сейчас в ней предусмотрено уголовное наказание за изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции либо поддельных специальных марок для маркировки табачных изделий. Максимальное наказание за такое преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет. Такое же наказание предусмотрено за использование для маркировки алкоголя заведомо поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок.

Поправками предлагается распространить данные меры на случаи изготовления, сбыта и использования поддельных средств идентификации для маркировки никотиносодержащей продукции, а также алкогольной и табачной продукции.

О законопроекте

Документ внесло в Госдуму в ноябре 2024 года правительство РФ, в первом чтении законопроект был принят в марте 2025 года. Принятым в первом чтении законопроектом новым положением предлагалось дополнить часть 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Сейчас в ней предусмотрено наказание за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Законопроектом предлагается распространить эти меры и на случаи производства и оборота табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной российским законодательством.

Поправками ко второму чтению также предлагается внести изменения в примечание к статье, в котором прописано, что крупным размером признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, превышающая 100 тыс. рублей, а особо крупным - 1 млн рублей. Одобренными комитетом поправками уточняется, что данные положения касаются также табачной и никотиносодержащей продукции.