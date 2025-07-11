Вице-спикер Совета Федерации отметил, что избирательность республики в вопросах "что такое хорошо и что такое плохо" говорит о том, что эти рассуждения являются только "деловыми"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Руководство Польши может организовать обучающий курс по разрешению внутреннего конфликта, который возник у чиновников из-за столкновения противоречащих друг другу политических позиций. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сыронизировав над позицией властей страны по геноциду населения со стороны Украины.

"С одной стороны, на прошлой неделе президент Польши подписал закон об учреждении 11 июля Национальным днем памяти поляков - "жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА) на восточных землях Второй Речи Посполитой". С другой, Варшава громко и активно поддерживает киевский режим, который в прямом смысле слова "сотворил себе кумиров" из предводителей геноцида поляков, называет в их честь улицы и ставит памятники", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Избирательность Польши в вопросах "что такое хорошо и что такое плохо" говорит о том, что эти рассуждения являются только "деловыми", считает Косачев. "Если для продолжения конфликта с Россией необходимо поддерживать Украину с ее пробандеровским руководством, то и здесь со стороны Польши нет возражений. А если завтра от старших по блоку прозвучит команда дружить с Россией, то, уверен, поляки сразу вспомнят о славных страницах нашего общего прошлого", - отметил сенатор.

Косачев добавил, что последние 200 лет Варшава теряет свою национальную идентичность, абсурдно придерживаясь интересов "хозяев".