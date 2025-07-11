Песков: Россия продолжает осваивать Арктику

Развитие региона реализуется вместе с другими государствами мира, указал представитель Кремля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия - это арктическая держава, и она продолжит осваивать регион вместе с другими государствами мира. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародованную Францией "оборонную стратегию" в регионе.

"Россия будучи арктической державой и имея в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать эти пространства, взаимодействует со многими странами мира в этой области и будет продолжать дальше", - заявил он.

Минобороны Франции опубликовало оборонную стратегию в Арктике, согласно которой Париж намеревается развертывать свои вооруженные силы в регионе, поддерживать влияние ЕС и НАТО. Франция намерена также инвестировать в специальные технологии, чтобы адаптировать свое оборонное оборудование к экстремальным холодам.