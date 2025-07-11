"Это бизнес". Песков о решении США продавать оружие НАТО для Украины

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение США продавать оружие НАТО для последующих поставок Украине - "это бизнес" для Вашингтона. С точки же зрения поддержки Киева "от перемены мест слагаемых сумма не меняется", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Так он прокомментировал соответствующие заявления американского лидера Дональда Трампа.
"Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием", - заметил представитель Кремля.