11 июля, 12:56,
обновлено 11 июля, 13:15

"Это бизнес". Песков о решении США продавать оружие НАТО для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал соответствующие заявления американского президента Дональда Трампа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение США продавать оружие НАТО для последующих поставок Украине - "это бизнес" для Вашингтона. С точки же зрения поддержки Киева "от перемены мест слагаемых сумма не меняется", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал соответствующие заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием", - заметил представитель Кремля. 

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