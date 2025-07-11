Песков: Россия защитит свои интересы в Арктике от поползновений других стран

Пресс-секретарь президента прокомментировал обнародованную Францией "оборонную стратегию" в регионе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия готова оградить свои интересы в Арктическом регионе от энергичных поползновений со стороны других государств. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародованную Францией "оборонную стратегию" в регионе.

"На достаточно энергичные поползновения, скажем так, со стороны ряда других стран в отношении Арктики Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там", - указал представитель Кремля.

Минобороны Франции опубликовало оборонную стратегию в Арктике, согласно которой Париж намеревается развертывать свои вооруженные силы в регионе, поддерживать влияние ЕС и НАТО. Франция намерена также инвестировать в специальные технологии, чтобы адаптировать свое оборонное оборудование к экстремальным холодам.