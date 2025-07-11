Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Брюссель толкает Киев к продолжению войны до последнего украинца

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз тратит на поддержку Украины десятки миллиардов евро из средств своих налогоплательщиков. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС "послание" канцлера ФРГ Фридриха Мерца лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Песков отметил, что Брюссель толкает Киев к продолжению войны до последнего украинца.

"Европейцы ставят задачу выделения денег [для Украины]. Речь идет о десятках миллиардов евро. На регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Это, как они считают, вариант для европейцев", - сказал представитель Кремля.

Песков указал, что Европе было бы логичнее учесть озабоченности России и начать взаимоуважительный диалог, но этот вариант даже не обсуждается в ЕС.

Ранее Мерц призвал Трампа "оставаться" с европейцами по украинскому вопросу. А к Путину он обратился с тезисом: "Мы не сдадимся".