Песков: для Европы было бы лучше начать взаимоуважительный диалог с Россией

Представитель Кремля обратил внимание, что ЕС выбирает вариант тратить десятки миллиардов евро из средств своих налогоплательщиков на поддержку Киева

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Европе вместо миллиардного спонсирования Украины было бы логичнее учесть озабоченности России и начать взаимоуважительный диалог, но этот вариант даже не обсуждается в ЕС. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС "послание" канцлера ФРГ Фридриха Мерца лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Он обратил внимание, что ЕС выбирает вариант тратить десятки миллиардов евро из средств своих налогоплательщиков на поддержку Киева.

"Другой вариант мог бы не предусматривать выделения такого количества денег из кармана европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. По идее, логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - констатировал представитель Кремля.

Ранее Мерц призвал Трампа "оставаться" с европейцами по украинскому вопросу. А к Путину он обратился с тезисом: "Мы не сдадимся".