Собрание готовится, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 14 июля проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из совещаний, о которых мы говорили, будет 14 июля, мы ожидаем, что президент уже соберет руководство правительства по вопросам здравоохранения, демографии и других социальных объектов. Сейчас готовится это совещание", - анонсировал представитель Кремля.

Ранее Песков анонсировал два совещания у президента: по образованию и по вопросам здравоохранения и демографии. Очное совещание по итогам выпускной и вступительной кампании Путин провел накануне.

В ходе него глава государства обсудил завершение учебного года и подвел итоги выпускной и вступительной кампании. В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и главы Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков.