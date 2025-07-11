Володин обсудил развитие Калининградской области с губернатором региона

Председатель Госдумы отметил, что область требует дополнительного внимания

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, в рамках которой обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона. Об этом журналистам сообщила пресс-служба палаты парламента.

"Нужно делать все для того, чтобы регион динамично развивался", - отметил Володин на встрече с губернатором. Он подчеркнул, что такой позиции придерживаются все фракции Госдумы, и отметил, этот регион требует дополнительного внимания.

Володин также указал, что депутаты готовы совместно с региональными властями работать над решениями, которые позволят развивать транспортную инфраструктуру, логистику и сельское хозяйство в Калининградской области. "На контроле вопросы транспортного сообщения, учитывая, что тема важна для жителей нашей страны, - отметил председатель Госдумы. - Что касается сельского хозяйства - поступают законодательные предложения, постараемся рассмотреть их с тем, чтобы и этот вопрос эффективно решался в регионе".

Кроме того, Володин подчеркнул важность наличия диалога между депутатами Госдумы и регионом. "Со своей стороны будем помогать, делать все для того, чтобы создавались условия для развития Калининградской области", - заключил он.