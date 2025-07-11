Слуцкий: Мерц занимается спекуляциями на тему "российской угрозы"

У канцлера ФРГ нет никаких оснований писать российскому лидеру Владимиру Путину: "Мы не сдадимся", указал лидер ЛДПР

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца спекуляциями на тему мнимой угрозы со стороны России.

Ранее Мерц призвал президента США Дональда Трампа оставаться с европейцами по украинскому вопросу, а к российскому лидеру Владимиру Путину он обратился с тезисом: "Мы не сдадимся".

"У Мерца нет никаких оснований писать Путину: "Мы не сдадимся". Россия не нападает на Германию, ни на какую другую страну. Германский канцлер спекулирует на теме мнимой "российской угрозы" ради собственного политического профита", - отметил Слуцкий в беседе с ТАСС.

Он также указал, что канцлер ФРГ поступает "не умно, по меньшей мере, и опасно в целом".