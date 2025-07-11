Чекунков: страны НАТО используют агрессивную тональность, говоря об Арктике

Глава Минвостокразвития отметил, что развитие региона невозможно без участия России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Представители стран НАТО, говоря о развитии Арктики, используют все более агрессивную тональность. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в эфире телеканала "Россия-24".

"Даже такие, казалось бы, исторически нейтральные, можно сказать, почти пассивные в международной повестке страны, как Швейцария, имеют свои арктические амбиции, стратегии в части применения арктических технологий, участия в арктических проектах. Но страны Арктического совета и <…> страны НАТО, к сожалению, все более агрессивную тональность используют, говоря об Арктике", - сказал он.

Чекунков отметил, что развитие Арктики невозможно без участия России. "Известным фактом является то, что на протяжении уже более трех лет западные страны - члены Арктического совета <…> приостановили сотрудничество с Россией на этой важнейшей площадке, что само по себе не имеет никакого смысла, потому что на нас приходится 60% протяженности арктической береговой линии, фактически половина мировой Арктики - это Россия", - добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает важным, чтобы Арктика была территорией сотрудничества, а не конфронтации, тем более военной.

Минобороны Франции ранее опубликовало оборонную стратегию в Арктике, согласно которой Париж намеревается развертывать свои вооруженные силы в регионе, поддерживать влияние ЕС и НАТО. Пятая республика также намерена инвестировать в специальные технологии, чтобы адаптировать свое оборонное оборудование к экстремальным холодам.