Патрушев: Россия нацелена на диалог со всеми конструктивными силами в Молдавии

Вице-премьер РФ подчеркнул, что отношения стран, к сожалению, проходят непростой период

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия нацелена развивать диалог с силами в Молдавии, которые выступают за ее суверенитет и сохранение статуса нейтральности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"Россия нацелена на сохранение и на развитие диалога со всеми конструктивными силами Молдавии, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета страны и, конечно, за сохранение ее нейтрального статуса", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Вице-премьер подчеркнул, что отношения стран, к сожалению, проходят непростой период, но несмотря на это, удается выстраивать прямые каналы взаимодействия.

Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Молдавскую - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.