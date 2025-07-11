Патрушев: Россия готова сотрудничать в АПК с Молдавией

Как уточнил вице-премьер РФ, это возможно при смене ее политического вектора

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия в случае изменения политического вектора Молдавии готова возобновить сотрудничество, в том числе в торговой продукции АПК и поставках минеральных удобрений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"В случае изменения политического вектора в Молдавии мы готовы развивать совместное сотрудничество, в том числе в части торговой продукции АПК и поставках минеральных удобрений. В целом рассчитываем, что позиции молдавских властей в отношении регулярных контактов с Российской Федерацией будут скорректированы", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Вице-премьер подчеркнул, что почти на треть сократились поставки в Россию с учетом того, что основу молдавского экспорта обычно составляет плодоовощная продукция, которая востребована на российском рынке.

Патрушев указал, что после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом товарооборот между Москвой и Кишиневом резко сократился. "В 2024 по отношению к 2023 году он снизился почти на 44%, а с начала 2025 года падение составило уже около 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заключил он.

Российскую сторону на встрече, помимо Патрушева, представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую сторону - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.