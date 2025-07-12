Лаврова перед переговорами с главой МИД КНДР встретила толпа с цветами

Российско-корейская встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух государств

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в городе Вонсан. Его встретила толпа с цветами и рота почетного караула, передает корреспондент ТАСС.

"Здравствуйте!" - поприветствовал собравшихся российский министр. Девушка в национальном костюме подарила Лаврову букет.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что в аэропорту города Вонсан Лаврова встречал заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, сотрудники МИД страны, а также посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Российско-корейская встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

В Вонсане открылся пляжный курорт, который принял первых туристов 1 июля. 24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал Мацегора.

Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей.