12 июля, 04:54
Военная операция на Украине

Лавров охарактеризовал отношения РФ и КНДР как "непобедимое братство"

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Глава МИД подчеркнул, что "бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов"

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как "непобедимое братство", заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

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"В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", - сказал российский министр в начале встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. 

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