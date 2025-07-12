Лавров охарактеризовал отношения РФ и КНДР как "непобедимое братство"

Глава МИД подчеркнул, что "бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов"

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как "непобедимое братство", заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", - сказал российский министр в начале встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.