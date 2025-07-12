Лавров и глава МИД КНДР подписали план межмидовских обменов в Вонсане

Церемония состоялась в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи подписали план межмидовских обменов на 2026-2027 в Вонсане. Церемония состоялась в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран, передает корреспондент ТАСС.

До этого Лавров и Цой Сон Хи провели двусторонние переговоры. Глава МИД РФ находится в Вонсане с визитом, он прибыл в курортный город КНДР 11 июля.

Ранее здесь открылась туристическая зона, которая приняла первых посетителей из КНДР 1 июля. 24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей, в том числе из РФ.