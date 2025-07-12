МИД РФ: ни одну из задач Меморандума РФ и ООН из-за санкций Запада не решили

В ведомстве также сообщили, окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Задачи Меморандума Россия - ООН не были решены из-за санкций Запада. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций в Женеве заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и главы Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеки Гринспен.

"В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач: переподключение профильного Россельхозбанка к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний, - обратили внимание в министерстве. - Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего, Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена".

Сотрудничество РФ и ООн

Россия и ООН могут не прекращать сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности после окончания действия меморандума 22 июля.

"На повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года", - указали в дипведомстве.