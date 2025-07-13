Лавров выразил Ким Чен Ыну признательность за помощь в освобождении Курской области

Глава МИД РФ отметил последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном спецоперации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном выразил искреннюю признательность за помощь Пхеньяна в освобождении Курской области. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщили в министерстве.

Лавров и Ким Чен Ын также согласились, что причиной роста напряженности на Корейском полуострове является наращивание военной активности Запада. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в дипведомстве.

При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в российском МИД.

Встреча Ким Чен Ына и Лаврова состоялась 12 июля в Вонсане.