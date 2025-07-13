В МИД РФ назвали "грязной политизированной кампанией" публикацию Axios о Путине

Дипведомство прокомментировало публикацию издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Публикация издания Axios о том, что президент РФ Владимир Путин якобы призвал Иран принять ядерную сделку с США, предполагающую нулевое обогащение урана, является "грязной политизированной кампанией". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение", - по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы, - указали в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Москва неизменно и неоднократно подчеркивала необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражала готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок.

"Призываем ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки", - заключили в МИД РФ.