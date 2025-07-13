Избирком Коми отказал в регистрации трем кандидатам на выборы главы региона

Основанием для отказа стало недостаточное количество достоверных подписей депутатов муниципальных образований, сообщили в комиссии

СЫКТЫВКАР, 13 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Коми отказала в регистрации трем кандидатам на должность главы республики из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов. Регистрацию не прошли депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов, выдвинутый на выборы КПРФ, представитель "Российской партии свободы и справедливости" Артем Синявский и представитель "Родины" Владимир Горбунов, сообщил региональный избирком.

"Члены Избирательной комиссии Республики Коми сегодня, 13 июля, на своем заседании приняли мотивированные решения об отказе в регистрации кандидатам на должность главы Республики Коми: Артему Синявскому, выдвинутому политической партией "Российская партия свободы и справедливости", Олегу Михайлову, выдвинутому КПРФ, Владимиру Горбунову от партии "Родина", - говорится в сообщении.

Основания отказа - недостаточное количество достоверных подписей депутатов муниципальных образований. К тому же у одного из кандидатов представлены сведения только о двух из трех кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации вместо положенных трех.

Для прохождения муниципального фильтра необходимо было собрать 169 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов в 15 муниципалитетах региона из 20, а самовыдвиженцам еще и собрать около 6,3 тыс. подписей обычных избирателей. Каждый депутат может подписаться только за одного кандидата, в противном случае подписи считаются недействительными. Как отмечал ранее председатель избиркома Дмитрий Митюшев, исходя из количества депутатов, если равномерно распределить их подписи, их хватило бы для девяти кандидатов. При этом пять кандидатов успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию - это врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России".

На выборы главы Коми изначально выдвинулись 12 человек, из них 11 предоставили документы на регистрацию - представители 8 политических партий и 3 самовыдвиженца. Вопрос о регистрации самовыдвиженцев будет рассмотрен 14 июля, сообщил избирком.

В единый день голосования в Коми будут избирать главу республики, новый состав Госсовета региона, а также новые составы муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре.