По словам президента, на это смешно смотреть, но он видит и фиксирует это по некоторым мелочам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Некоторые бывшие колониальные страны, такие как Великобритания и Франция, до сих пор винят Россию в распаде своих империй. Это влияет на сегодняшние отношения между государствами, заявил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам президента, в части бывших колониальных держав, таких как Великобритания и Франция, существует мнение, что Россия несет ответственность за распад их колониальных империй. Этот исторический груз и бремя до сих пор сохраняется.

По словам главы государства, это вызывает улыбку, но он обращает внимание на некоторые детали.

Российский лидер также напомнил, что фокус в том, что и США после Второй мировой войны вместе с Советским Союзом работали в известной степени на разрушение этих империй. По словам главы государства, это делалась, чтобы помочь колониям обрести независимость и суверенитет.