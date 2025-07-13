Путин назвал "рецепт успеха" для России

Стране нужно добиваться лидерства по стратегическим направлениям, но делать это с опорой на свои традиционные ценности, считает президент

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. России нужно добиваться лидерства по стратегическим направлениям, но делать это с опорой на свои традиционные ценности. Такой "рецепт успеха" назвал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российский лидер подчеркнул важность сохранения и развития всего, чтобы стать лидерами в ключевых областях прогресса. Однако обеспечение будущего страны будет невозможно, если развитие не будет основываться на истории предков, традиционных ценностях, "на глубинной сущности общества, которая передается из поколения в поколение", отметил он.

По словам Путина, успех ждет всех, кто развивается на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе.