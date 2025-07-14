Карапетян заявил о намерении создать "политическую силу"

Российский бизнесмен был арестован армянским судом якобы из-за призыва свергнуть конституционный строй

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, арестованный армянским судом якобы из-за призыва свергнуть конституционный строй, заявил о намерении создать политическую силу.

"Мы создаем принципиально новую политическую силу", - привела его слова пресс-служба Карапетяна.

Самвел Карапетян был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении 18 июня и по обвинению в публичных призывах к захвату власти арестован на два месяца. Бизнесмен вину не признает. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти Армении инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.